500.000 Euro Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Ittlingen (Kreis Heilbronn) ist am Freitagmittag ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden, teilt die Polizei mit. Noch glimmende Asche in einem Mülleimer ist laut Polizei die Brandursache. Das Feuer hat auf das Wohnhaus in Ittlingen übergegriffen. Der Dachstuhl brannte völlig aus. Eine Bewohnerin konnte sich selbstständig aus dem Gebäude retten, sie wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Bei einem weiteren Brand in Frankenhardt im Kreis Schwäbisch Hall entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro.