Gebäude der früheren Herzog GmbH vor Verkauf

Für das Lager- und Produktionsgebäude des ehemaligen Laborgeräteherstellers Walter Herzog GmbH in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) gibt es nach Angaben der Stadt und des zuständigen Maklers erste Interessenten. Der Verkauf ist der Schlusspunkt in der nahezu neun Jahrzehnte langen Unternehmensgeschichte. Der amerikanische Mutterkonzern hatte im vergangenen Jahr entschieden, bis auf eine kleine Serviceabteilung die Walter Herzog GmbH komplett zu schließen. Laut des beauftragten Maklers gibt es mehr Interessenten für das mit 1,3 Millionen Euro angebotene Objekt als erwartet. Das spräche für den Wirtschaftsstandort. In trockenen Tüchern sei allerdings noch nichts.