Die Stadtwerke Schwäbisch Hall erhöhen ab Dienstag erneut ihre Strom- und Gaspreise. Schon Ende des vergangenen Jahres hatten die Stadtwerke ihre Preise an den Energiemarkt angepasst. Weil sich die Situation seither aber weiter verschärft hat, müsse der Haller Energieversorger diese Mehrkosten jetzt an seine Kunden weitergeben, hieß es in einer Mitteilung.