Gaststätten in der Innenstadt dürfen draußen länger bewirten

In Heilbronn dürfen Gaststätten in der Innenstadt auch in dieser Saison ihre Außenterrassen länger geöffnet lassen. Das hat der Gemeinderat entschieden. Mit dem Beschluss werden die Gastronomen weiter unterstützt und die Gäste können unbeschwerter zusammenkommen, so der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Gaststätten in Teilen der Kernstadt dürfen ihre Gäste draußen zwischen Mai und Oktober von Sonntag bis Donnerstag bis 24 Uhr bedienen sowie freitags und samstags bis 1 Uhr. Damit die Ruhe der Nachbarn nicht allzu stark gestört wird, gelten ab 22 Uhr weiterhin die weiterhin die Lärmrichtwerte.