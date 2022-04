Gastronomie in Heilbronn-Franken: Sorgen trotz guten Ostergeschäfts

An Ostern schien zwar bislang viel die Sonne, aber um abends draußen zu sitzen, war es meist zu kalt. Das bekamen die Wirte zu spüren. Und ihnen macht noch etwas anderes Sorgen.

Etwa zehn Prozent unter den Umsätzen von 2019 lag das Ostergeschäft in der Gastronomie in Heilbronn-Franken in diesem Jahr, schätzt Thomas Aurich, Vorsitzender des Dehoga-Stadtverbands in Heilbronn. "Wir sind zufrieden", so Aurich.

Corona: Unwohlsein in Innenräumen

Wenn es nicht warm genug ist, um auch abends draußen zu sitzen, macht sich das derzeit in der Gastronomie direkt bemerkbar. "Draußen ist das neue Drinnen", sagt Aurich.

Viele Menschen fühlten sich nach wie vor in Innenräumen von Lokalen unwohl. Das schlägt sich in den Umsätzen nieder, so Aurichs Beobachtung.

Thomas Aurich, Dehoga-Stadtverbandsvorsitzender und selbst Gastwirt SWR Simon Bendel

"Die Leute kommen, konsumieren und gehen wieder. Die letzte Flasche Wein fehlt, man bleibt nicht mehr sitzen."

Anruf: Kunde beschwert sich über geschlossene Fenster

Dass nach wie vor Vorsicht herrscht, bemerkt Aurich auch am Austausch mit Gastwirten. Ein Lokal habe zum Beispiel einen Anruf eines Kundens erhalten, der sich über zu enge Besetzung im Innenraum bei geschlossenen Fenstern und über das Fehlen einer Belüftungsanlage beschwert habe.

Aurich hofft deshalb auf einen warmen Sommer. Weiterhin schwächere Umsätze wegen Corona könnte für viele Wirte gefährlich werden, so Aurich. Denn neben der andauernden Corona-Pandemie machen gestiegene Preise den Gastwirten laut dem Dehoga-Stadtverbandsvorsitzenden stark zu schaffen.

Starke Preissteigerungen

Speiseöl sei teilweise mehr als doppelt so teuer wie früher, Mehl ebenfalls um ein Fünftel teurer, so Aurich. Zudem wird im Oktober 2022 der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben, was für höhere Personalkosten in der Gastronomie sorgt.

Zugleich verweist Aurich auf eine Studie aus dem Oktober 2021, derzufolge der Großteil der Befragten beim Restaurantbesuch lediglich Preissteigerungen von 5 bis 10 Prozent akzeptieren würden. "Das passt auf Dauer nicht zusammen", so Aurich.

Wenn Wirte die Preissteigerungen nicht an die Kundinnen und Kunden weitergeben, werde das wirtschaftliche Überleben für viele schwer, sagt Thomas Aurich.