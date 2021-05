Die Gastronomie darf im Main-Tauber-Kreis wieder öffnen. Bereits am Samstag sind einige Gäste gekommen. Auch der Einzelhandel freut sich über Lockerungen.

Mit negativem Test oder wer vollständig geimpft ist, kann in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wieder viele Restaurants und Cafés besuchen. Nach mehr als einem halben Jahr Lockdown dürfen Gastronomiebetriebe im Main-Tauber-Kreis wieder öffnen.

Innenstadt in Wertheim ist wieder belebter Christian Schlager/Stadt Wertheim

"Das Leben ist mit Macht zurückgekommen. Die Leute bummeln durch die Innenstadt. Es gibt in den Straßencafés schon wieder Bewegung." Christian Schlager, Innenstadtmanager Wertheim

Einkaufen im Main-Tauber-Kreis ohne Corona-Test

Auch Einkaufen ohne Termin ist im Main-Tauber-Kreis wieder möglich, weil die Inzidenz seit fünf Tagen in Folge unter 50 liegt. Die Testpflicht habe zuletzt viele Kunden vom Einkaufen abgehalten, so Schlager. In Wertheim beispielsweise ist die Stadt am Samstagvormittag deutlich belebt, sagte Schlager. Das Leben kehre zurück.