Schwäbisch Haller Clubbetreiber: "Wir machen jetzt einfach zu bis irgendwann"

Seit Montag gelten in Baden-Württemberg erneut verschärfte Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Scharfe Kritik gibt es etwa von Gastronomen.

Die verschärften Corona-Regeln für die Gastronomie, insbesondere die vorgezogene Sperrstunde ab 22:30 Uhr, sorgen für Aufregung bei den Gastronomen. Auch die Ausnahme für Silvester, bis 1 Uhr öffnen zu dürfen, wird scharf kritisiert.

"Das Ganze ist ein Stück weit lächerlich, weil wer feiert da Silvester. Ich habe Kollegen, die haben Bands und Musiker engagiert für Silvesterbälle und Silvesterparties mit Galadiner, wie es da ausgeht, will ich gar nicht wissen."

Wenn die Musik bei der Silvesterparty anfange zu spielen, seien Gäste oftmals erst halbswegs fertig mit dem Essen, so Gastronom Martin Kübler. Die Gäste könnten dann aber wegen der Sperrstunde um 1 Uhr gleich nach Hause oder aufs Zimmer gehen. "Das ist nicht unsere Art oder unser Verständnis von Gastfreundschaft", so der Neckarsulmer Gastronom.

Clubbetreiber ernüchtert: "Wir legen einfach alles still"

Steffen Knödler betreibt einen Club in Schwäbisch Hall, dazu richtet er auf Schloß Erkenbrechtshausen Hochzeiten und private Feste aus. Jetzt eine komplette Pause, also alles dicht zu machen, sei billiger als da zu sein und keiner komme, so Knödler.

"Wir haben im Vorfeld jetzt schon alles abgesagt, haben viel geplant und das ständige Absagen und umplanen, das macht es ja nicht besser. Wir haben uns entschieden einfach alles stillzulegen, daher sind wir jetzt einfach zu bis irgendwann, bis ins Frühjahr wahrscheinlich."

Der erste Vorsitzende des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Kreis Schwäbisch Hall, Armin Meiser, vom gleichnamigen Vitalhotel in Fichtenau, sieht die neue Verordnung sehr kritisch.

"Diese neue Verordnung macht das Ganze für uns Gastronomen und Hoteliers jetzt wieder komplizierter und es wird einem wirklich sehr sehr schwer gemacht, dass man einen Betrieb führen kann, der sich dann betriebswirtschaftlich auch trägt."

Das allerwichtigste ist für Meiser nach wie vor, dass die Gastronomie und die Hotelbetriebe weiter geöffnet sind. Wenn die Gastronomen aber so eingeschränkt würden, müssten auch jetzt die Hilfen von Bund und Land wieder umgestellt werden, damit das Ganze ausgeglichen werde, so Meiser.“

"Weitere Verschärfungen nicht mehr relevant"

Im Hotel Hohenlohe in Schwäbisch Hall wird ebenfalls auf kleiner Flamme gekocht und gefeiert, wo ansonsten Silvester und überhaupt in der Weihnachtszeit viele private oder organisierte Feiern ausgerichtet wurden. Für den Inhaber sind die weiteren Verschärfungen durch die erneute Verfügung nicht mehr relevant.