Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung hat das Heilbronner Ordnungsamt drei Gaststätten vorübergehend geschlossen. Die Betreiber müssten mit empfindlichen Geldbußen rechnen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Stadt Heilbronn hat die Gastronomie wegen der Einhaltung der Corona-Auflagen im Blick (Symbolbild) SWR

Laut Ordnungsamt wurden die Heilbronner Gaststätten bereits am Wochenende kontrolliert: drei an der beliebten Neckarmeile, acht weitere im übrigen Innenstadtgebiet. Beanstandungen habe es in vier Lokalen gegeben. In drei Etablissements seien sie so groß gewesen, dass sie vorübergehend geschlossen wurden.

Hohes Infektionsrisiko für die Gäste

Konkret seien Abstände nicht eingehalten worden, Hygienekonzepte hätten gefehlt. Zu viele Menschen hätten sich im Gastbereich aufgehalten, das Tanzverbot sei missachtet worden. Das Personal habe gleichgültig darauf reagiert. Es habe die Gäste damit einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, heißt es in der Mitteilung.

Kontrolliert wurde die Einhaltung der Corona-Regeln: Darunter fallen unter anderem die Erhebung von Besucherdaten, um die Infektionsketten nachzuverfolgen, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung des Mindestabstands. Außerdem hatten die Kontrolleure ein Auge auf die Einhaltung der zulässigen Betriebszeit für die Außenbewirtschaftung, heißt es.

Anlass für die Aktion waren Hinweise aus der Bevölkerung. Weitere Kontrollen wurden angekündigt.