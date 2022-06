Gestiegene Preise: Gastronomen denken auch über Tischpauschalen nach

Deutlich gestiegene Einkaufspreise drängen Gastronomiebetriebe aktuell deutlich häufiger zu Preisanhebungen als sonst. Manche Betriebe denken bereits über Pauschalen für Gäste nach.

Die Kostenentwicklung bei Lebensmitteln und Energie stellt Gastronomiebetriebe vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Zwar sind die Gästezahlen nach den schwierigen Pandemiejahren wieder deutlich besser geworden, aber nun steigen die Preise.

Und die Steigerungen sind enorm, 80 Prozent bei Mayonnaise, 250 Prozent bei Öl und 62 Prozent beim Burger, listet Thomas Aurich, Heilbronner Stadtverbandsvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, die Preissteigerungen für seine Betriebe auf. Auch die Personalkosten seien gestiegen und Lieferanten würden bereits Treibstoffzuschläge nehmen.

Restaurants müssen Preise an Gäste weitergeben dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Kosten kommen zeitversetzt beim Gast an

Schlussendlich müssten die gestiegenen Kosten auch auf die Preise in der Gastronomie aufgeschlagen werden. Die Selbstkosten des Unternehmers kommen jedoch mit einem Zeitversatz beim Gast an, so Aurich, deshalb sei es jetzt eigentlich so günstig wie nie in der Gastronomie. Zumal die Speisekarten nicht täglich an die neusten Einkaufspreise angepasst würden.

Thomas Aurich, Heilbronner Stadtverbandsvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes SWR Simon Bendel

Gastronomen denken über neue Einnahmequellen nach

Während es bereits Berichte gibt von Restaurants die ein Eintrittsgeld verlangen, überlegt auch Thomas Aurich, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, die Kosten zu decken. Von einem Eintrittsgeld hält er jedoch wenig, eine mögliche Tischpauschale eines Heilbronner Kollegen will er sich anschauen.

"Kostenentwicklung ist größtes Problem"

Eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) unter 800 Mitgliedern in Baden-Württemberg zeigt, dass momentan die größten Sorgen in Betrieben die stark steigenden Preise für Lebensmittel und Energie sind, teilt der DEHOGA Baden-Württemberg mit.

"Wie bereits im April stehen die steigenden Energiekosten (85,6%), die höher werdenden Lebensmittelpreise (85,4%) und Personalkosten (67,0%) beim Ranking der Belastungen ganz oben."

Nach den vielen pandemiebedingten Schließungen in der Gastronomie und vielen abgewanderten Mitarbeitern, ist Mitarbeitermangel weiter ein Thema, 61,4 Prozent der Betriebe beklagen diesen Zustand, so die Umfrage.

Weiter niedriger Mehrwertsteuersatz wird gefordert

Der DEHOGA fordert deshalb auch weiter den Mehrwertsteuersatz auf Speisen in Restaurants dauerhaft auf sieben Prozent zu setzen. "Der Neustart des Gastgewerbes wird durch die aktuellen Herausforderungen erschwert", sagte DEHOGA-Bundesverbandspräsident Guido Zöllick.