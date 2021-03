per Mail teilen

Gastronomen kritisieren, dass sie keine Planungssicherheit für die Weihnachtstage haben. Nach dem neuen Corona-Beschluss bleiben Hotels, Bars und Restaurants bis 20. Dezember geschlossen.

Angesichts der verlängerten Schließung fordert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) eine schnelle Auszahlung der Corona-Hilfen.

Unklar, ob Restaurants über Feiertage öffnen

Man sehe die erneuerten Beschlüsse zwiespältig, so Frank Bundschu vom Hotel- und Gaststättenverband im Main-Tauber-Kreis: Einerseits seien angesichts der hohen Corona-Zahlen Maßnahmen nötig. Andererseits hätten viele Betriebe schon jetzt mit wirtschaftlichen Auswirkungen zu kämpfen.

"Auch wenn der Dezember einer der umsatzreichsten Monate ist, wird es wohl entsprechend entschädigt und damit ist die Branche auch zufrieden. Aber wir würden unseren Gästen natürlich gerne über Weihnachten etwas anbieten. Aber wir nicht wissen wie, wenn wir das Risiko tragen." Frank Bundschu, Dehoga Main-Tauber-Kreis

Eine verlängerte Schließung sei eine Katastrophe für die Gastronomie, deren Reserven mittlerweile aufgebraucht seien, sagt der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Heilbronn, Thomas Aurich, dem SWR Studio Heilbronn.

Öffnungsperspektiven gefordert

Gastronomen und Hoteliers warten nach wie vor noch auf die Auszahlung der staatlichen Coronahilfen für den November. Die Bundesregierung hatte den Wirten 75 Prozent des Vorjahresumsatzes in Aussicht gestellt. Thomas Aurich spricht in diesem Zusammenhang von einer fairen Regelung. Irgendwann müsse es aber wieder Öffnungsperspektiven geben, aber nicht von Heute auf Morgen, so der Dehoga-Vorsitzende. Die Branche brauche Planbarkeit.

Mehrwertsteuer senken

Auch im Januar und Februar sieht Aurich schwierige Monate für die Gastronomie, selbst wenn schon geimpft würde. Wichtig sei etwa ein anderer Mehrwertsteuersatz, vor allem auch für die getränkeorientierte Gastronomie. Die habe schon seit dem ersten Tag im März keine Öffnungsperspektive mehr, Gleiches gelte auch für die Veranstaltungsbranche.