Gastronomen in Heilbronn-Franken fühlen sich überfordert von 2G-Plus

Gastronomen in Heilbronn-Franken fühlen sich überfordert von der 2G-Plus-Regel, die für Restaurantbesucher ab Samstag in Kraft tritt.

Baden-Württemberg verschärft die Corona-Regeln noch einmal deutlich. Unter anderem gilt ab Samstag in der Gastronomie die 2G-Plus-Regel. Das hat Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) dem SWR bestätigt.

Befürchtung, dass viele Restaurants wegen 2G-Plus schließen

Wenn Gastronomen nur noch Menschen bewirten dürfen, die geimpft oder genesen sind und außerdem noch einen Test vorweisen können, wird ein Großteil der Wirte schließen, prognostizierte der Heilbronner Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Thomas Aurich.

Für den Gastronomen Udo Schachtsiek aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) sind die Auswirkungen noch nicht abzusehen. Er weist darauf hin, dass es in seiner Stadt nur eingeschränkte Testmöglichkeiten gibt.

Zwar können auch die jeweiligen Dienstleister ihren Gästen einen Selbsttest unter Aufsicht anbieten, dieser gilt dann aber nur für die Einrichtung, in der der Test durchgeführt wurde. Schachtsiek ist skeptisch:

"Der Aufwand ist wahrscheinlich zu groß, auch zeitlich, und ich weiß auch nicht, ob die Gäste das mitmachen. Also wir sind ehrlich gesagt momentan etwas überfordert."

2G-Plus sei schlimmer für Gastronomie als ein Lockdown

Mit der 2G-Regel sei man in den vergangenen Wochen ganz gut gefahren, so der Bad Wimpfener Gastronom. Schlimm wurde es erst, als die Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen abgesagt wurden - dies habe für einen großen Umsatzeinbruch gesorgt, so Schachtsiek:

"Ich glaube, im Moment wäre es fast besser zu schließen und wieder To-Go zu machen, weil der Aufwand so riesig ist."

Baden-württembergischer Hotel- und Gaststättenverband kritisiert 2G-Plus-Regelung

Der baden-württembergische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht in der 2G-Plus-Regelung einen "Lockdown durch die Hintertür". Landeschef Fritz Engelhardt sagte am Freitag in Stuttgart, spontane Gasthausbesuche seien unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich, zumal es fast überall im Land an einer ausreichenden Testinfrastruktur fehle. Die Regelung sei außerdem unverhältnismäßig. "Unsere Branche ist zu keinem Zeitpunkt Pandemietreiber gewesen. Sichere Gasthausbesuche sind - zumal unter 2G-Bedingungen - problemlos möglich."