Der Restaurant-Führer Michelin hat am Freitag seine Auszeichnungen für hervorragende Restaurants veröffentlicht. Der Traditions-Gourmet-Führer hat in der Region drei Häusern einen Stern für eine besonders gute Küche bestätigt, das sind der Landgasthof Rebers Pflug, das Restaurant Eisenbahn, beide in Schwäbisch Hall, und das Restaurant Laurentius in Weikersheim. Das Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen konnte sich mit zwei Sternen für herausragende Kochkünste behaupten. Eine Auszeichnung für sorgfältig zubereitete und preiswerte Mahlzeiten erhielten dieses Jahr sieben Restaurants in der Region Heilbronn-Franken. Unter den Häusern sind erneut das Hotelrestaurant Anne-Sophie in Künzelsau, das Landhaus Hohenlohe in Rot am See, der Adler in Brackenheim-Botenheim sowie die Bestenheider Stuben in Wertheim-Bestenheid. Mit einem Michelin-Teller für gute Qualitätsküche wurden unter anderem die Restaurants Kleinod in Öhringen, Friedrich in Bad Wimpfen und Bundschu in Bad Mergentheim belohnt.