Die Stadt Heilbronn will bei den Gastronomen weiter auf Gebühren für Außenbewirtschaftung verzichten. Am Montagnachmittag soll der Gemeinderat darüber entscheiden. Die Verwaltung unterstützt einen gemeinsamen Antrag von CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP. Seit dem Frühjahr müssen Gastronomen der Stadt für ihre Freiluftplätze keine Pacht zahlen. Das soll jetzt bis Ende März so bleiben, heißt es in dem Antrag. Zum Schutz vor Kälte dürfen die Wirte ihre Terrassen mit Zelten, Pavillons oder seitlichem Windschutz einhausen, wenn eine Seite zur Luftzirkulation offenbleibt. Auch Heizpilze und Heizstrahler sind demnach erlaubt.