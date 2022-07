Notfallplan Gas: Heilbronner Sozialverband VdK kritisiert Wirtschaftsminister Habeck

per Mail teilen

Wem wird der Gashahn im Notfall abgedreht: Privathaushalten oder der Industrie? Der Wirtschaftsminister hat die Diskussion erneut entfacht. Reaktionen aus der Region.

Der Sozialverband VdK Heilbronn kritisiert die Aussage des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne), der die Priorisierung von Privathaushalten im Falle einer Gasknappheit infrage gestellt hat. Noch sind Privathaushalte durch eine Notfallverordnung geschützt - in Habecks Augen: kurzfristig gedacht.

Langfristig müsse hingegen vor allem die Industrie vor gravierenden Engpässen bewahrt werden. Eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion hätte schließlich massive Folgen für die Versorgung, so der Grünen-Politiker. Auch wenn der Vdk einsieht, dass die Industrie am Laufen gehalten werden müsse, vermisst Vorsitzender Frank Stroh Lösungsvorschläge.

"Ich fände es besser, Habeck würde mehr verkünden, was man tut, um solche Situationen zu verhindern, als jeden zweiten Tag ein neues Schreckensszenario an die Wand zu malen."

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Jutta Niemann aus dem Kreis Schwäbisch Hall nimmt Habeck dagegen ganz anders wahr: Sie sieht viele konkrete Vorschläge seinerseits, von hydraulischen Heizungen bis hin zum Tempolimit. Niemann betont im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn zudem, wie viel in Baden-Württemberg generell schon getan werde, um die Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren, etwa mit Plänen zu Nahwärmenetzen und Wärmepumpen.

Klares Ziel: Niemand soll im Winter frieren

"Der Plan ist ganz klar, dass wir im Winter noch so viel Gas zur Verfügung haben, dass kein Mensch frieren muss", betont Niemann. Es sei ihr klar, dass nicht innerhalb kürzester Zeit alle Gasheizungen ersetzt werden können, so Niemann.

"Für den Winter muss für die, die darauf angewiesen sind, dieses Gas vorrätig gehalten werden."

Daher müsse das Gas jetzt überall da gespart werden, wo es möglich sei, betont Niemann.

Soziale Ungerechtigkeiten - VdK hat Klage eingereicht

Der VdK stellt allerdings auch soziale Fragen: "Wir erwarten, dass man Dinge nicht mit der Gieskanne verteilt", so Stroh und bezieht sich dabei auf das Entlastungspaket der Bundesregierung: 300 Euro Entlastungsgeld für Sozialversicherungspflichtige - Studierende oder Rentner etwa gingen dabei leer aus. Man müsse danach schauen, wo diejenigen seien, die sozial am schwächsten sind und die darauf angewiesen seien, dass man ihnen mit Geld hilft. Gegen diese "ungerechte Verteilung" der Zuschüsse habe der VdK Klage eingereicht, so Stroh.

"Die Botschaft ist ganz klar: Wir wissen, dass das nicht reicht auf lange Sicht."

Diese Kritik kann auch Niemann nachvollziehen, dennoch sieht sie im "Gesamtpaket" mit anderen Maßnahmen wie etwa der Rentenerhöhung schon eine Entlastung. An jedem einzelnen Punkt gebe es aber durchaus Kritikpunkte zu finden, stimmt sie zu.

Kretschmann: Gasgipfel einberufen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will unterdessen laut dpa noch im Juli bei einem Gasgipfel mit Kommunen, Wirtschaft und Versorgern Vorkehrungen für die drohende Krise treffen. Bei dem Treffen sollen demnach konkrete Vorschläge gesammelt werden, wo Industrie und Haushalte Energie einsparen können, heißt es.