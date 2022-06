Rund 3.500 Besucher beim Tag der Blasmusik

per Mail teilen

3.500 Gartenschau-Bersucherinnen und -Besucher, rund ein Dutzend Musikvereine und Orchester, die Gartenschau Eppingen (Kreis Heilbronn) zieht eine positive Bilanz nach dem Blasmusik-Tag am Samstag. Von Popsongs bis hin zu Polkas und Märschen, alles im traditionellen Gewand der Blasmusik, war für alle Ohren etwas geboten – sowie Blumen- und Pflanzenpracht für die Augen. Den Auftakt machte um 11 Uhr das Jugendorchester des Musikvereins Stadtkapelle Bönnigheim e.V., neben vielen Orchestern und Kapellen aus der Region, brachte die SKN BigBand Neuenstadt Jazz auf die Bühne. Den Abschluss am Abend bildete das Orchester der Stadtkapelle Eppingen am Abend.