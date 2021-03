Die Stadt Eppingen im (Kreis Heilbronn) hält weiterhin optimistisch an ihrer Gartenschau in diesem Jahr fest. Viele andere Städte haben wegen der Corona-Pandemie ihre Veranstaltungen abgesagt, Eppingen warte noch ab, so Pressesprecherin Vanessa Heitz: "Wir sind etwas nervös, aber doch optimistisch gestimmt." Es werde an Sicherheits- und Betriebskonzepten gefeilt, so Heitz weiter, Besonders, was Hygienemaßnahmen auf dem Gelände betrifft. mehr...