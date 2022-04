In Eppingen steigt so langsam die Aufregung. Denn am 2. Mai wird sie eröffnet – die Gartenschau. Um ein Jahr musste sie wegen Corona verschoben werden, doch jetzt stehen alle Zeichen auf Grün. Wie's momentan so auf dem Gelände aussieht, was sich tut und was noch ansteht – das berichtet Ivonne Schowtka.