Seit zehn Jahren arbeiten die Macher an den Plänen der Gartenschau in Eppingen (Kreis Heilbronn). Im kommenden Jahr soll es so weit sein. Erst einmal startet der Kartenvorverkauf.

Die Stadt Eppingen bereitet sich auf die Gartenschau 2021 vor SWR

Am Sonntag steht in Eppingen eine weitere wichtige Etappe im Vorfeld der Gartenschau an, genau 222 Tage vor dem Eröffnungstermin: In der Fachwerkstatt startet der Kartenvorverkauf für die Gartenschau 2021, eine Art Meilenstein für die Eppinger Bürgerinnen und Bürger, heißt es.

"Das wird noch einmal eine ganz andere Dimension und das Ereignis wird noch viel stärker in den Mittelpunkt rücken als mit der eigentlichen Baumaßnahme." Peter Thalmann, Gartenschau-Betriebsleiter Eppingen

Kartenvorverkauf unter dem Motto "Der Sommer, die Stadt und Du"

Es wird der "Sommer des Jahrzehnts", schenkt man dem Eppinger Gartenschau-Betriebsleiter Peter Thalmann Glauben. Der Beginn des Kartenvorverkaufs läuft unter dem Motto "Der Sommer, die Stadt und Du". Wenn der Ticketshop auf dem Marktplatz eröffnet, sind dann auch Dauerkarten schon erhältlich. Im Vorverkauf kostet die Dauerkarte 70 statt 80 Euro für Erwachsene, ermäßigt 65 Euro. Kleine und große Familienkarten gibt es für 70 oder 140 Euro. Das normale Ticket beträgt 14 Euro, ermäßigt sind es 12 Euro.

Der Ticketvorverkauf für die Gartenschau wird in Eppingen mit Spannung erwartet SWR

Im Zeitplan

Zwar flattern die Fahnen bereits im Wind, die bepflanzten Schubkarren, die Gartenschau-Maskottchen grüßen an jeder Ecke, dennoch muss in der Stadt noch einiges gebaut und gewerkelt werden. Mit den Tiefbaumaßnahmen sei man aber gut in der Zeit, heißt es. Die Planer hoffen auf einen milden Winter und darauf, im Februar fertig zu sein.

Corona wird in Planungen miteinbezogen

Und auch wenn die Veranstalter hoffen, dass Corona dann nicht mehr ein all-beherrschendes Thema ist, wird es schon jetzt in die Planungen miteinbezogen: Man werde eine lockere Situation auf der Gartenschau haben, heißt es. "Es wird genügend Platz für jeden geben, wenn es überhaupt noch in diesem Maße erforderlich sein wird." Die Macher der Eppinger Gartenschau sehen dem Veranstaltungsjahr 2021 aber sehr "zuversichtlich entgegen".

Die Eppinger Gartenschau wird am 7. Mai 2021 eröffnet, sie dauert 129 Tage bis zum 12.September.