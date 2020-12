In Eppingen laufen die Vorbereitungen für die Gartenschau im nächsten Jahr weitgehend im Zeitplan. Laut dem dem Eppinger Oberbürgermeister Klaus Holaschke werden noch Freiwillige gesucht. Holaschke sei zuversichtlich, in den nächsten Wochen und Monaten weitere freiwillige Helfer zu finden. Während der Bundesgartenschau in Heilbronn 2019 wären sie in der glücklichen Lage gewesen, die Gartenschau mit ehrenamtlichen Gartenschaubotschaftern zu präsentieren. Die Verantwortlichen der Gartenschau hätten bereits frühzeitig begonnen, mit ehrenamtlichen Helfern zu arbeiten. Das Team hätte sich in der Zeit ständig vergrößert, sodass zum Teil die Helfer nur einen Dienst pro Woche leisten durften, obwohl gerne mehrere Dienste gemacht worden wären.