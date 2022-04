Countdown läuft für Gartenschau-Eröffnung in Eppingen

In einem Monat wird sie eröffnet - die Gartenschau in Eppingen (Kreis Heilbronn). Noch gibt es einiges zu tun auf dem Gelände, aber die Stadt ist bereits auf der Zielgeraden.

In Eppingen steigt so langsam die Aufregung. Denn in genau vier Wochen (20.5.) wird sie eröffnet – die Gartenschau. Um ein Jahr musste sie wegen Corona verschoben werden, doch jetzt stehen alle Zeichen auf Grün. Einen Monat vor dem großen Startschuss nimmt das 10 Hektar große Gartenschaugelände in Eppingen immer mehr Form an - jetzt fehlt nur noch der Feinschliff.

Gartenschau-Team mit Herzblut dabei

Der "Treffpunkt Grün" mit den verschiedenen Schaugärten ist fast fertig - die zeltartige, kuppelförmige Überdachung der großen Veranstaltungsbühne wurde Anfang April auf der Festwiese aufgestellt und auch der Wasserspielplatz wartet nur noch auf die ersten Kinder. Hinter alldem steckt viel Arbeit und ein Gartenschau-Team, das mit Herzblut dabei ist.

Baubürgermeister Peter Thalmann freut sich auf die Besucher. Bis dahin wird es aber nicht langweilig. Zwar sind die größten baulichen Veränderungen, wie zum Beispiel die Altstadtmauer oder die Promenade, die den Freizeit- mit dem Wohnbereich in der Altstadt verbindet, fertiggestellt doch das i-Tüpfelchen der Gartenschau fehlt noch: nämlich der Sommerflor.

Anfragen von Reisegruppen und Dauerkarten

Die Anfragen von Reisegruppen häufen sich, müssen getaktet und organisiert werden - das ist jetzt die Hauptarbeit für das Gartenschau-Team, sagt Baubürgermeister Thalmann. Außerdem werden die vielen Ehrenamtlichen derzeit fit gemacht.

Rund 9.500 Dauerkarten wurden bisher verkauft, Tendenz steigend. Je näher das Eröffnungsdatum rückt, desto größer das Interesse. Bisher gibt es die Tickets nur im Gartenschaubüro, nach der Eröffnung dann aber auch direkt auf dem Gelände - der Tickethop steht jedenfalls schon.

Vorgeschmack an der Seeterrasse

Mit rund 10 Hektar Fläche ist das Gartenschaugelände in Eppingen ganz gut überschaubar - ein grüner Bogen rund um die historische Altstadt, so Baubürgermeister Thalmann.

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Gartenschau-Sommer gibt es schon jetzt an der Seeterasse unterhalb des Bahnhofs mit Blick auf das Altsstadtpanorama. Zwar werden noch die breiten Lounge-Treppen abgeschliffen, aber weiße Leinen-Sonnenschirme sind schon aufgestellt und wenn dann noch die Fontänen im Stadtweiher sprudeln, hat das Ganze auf jeden Fall Potenzial für einen Lieblingsplatz.