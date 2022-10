Eppinger Gartenschau endet mit Regentag

per Mail teilen

Rund 3.500 Menschen sind am letzten Tag der Gartenschau auf das Gelände gekommen. Zum Abschied wurden Spaten und Fahne an eine Delegation aus Balingen übergeben.

Die Gartenschau in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist nach 136 Tagen wieder geschlossen. Am Sonntag sind rund 3.500 Besucher auf dem Gelände gewesen, teilt die Sprecherin der Gartenschau mit.

Delegation der nächsten Gartenschau

Unter den Abschiedsgästen war auch eine Delegation aus Balingen, dort wird eine Gartenschau im kommenden Jahr gezeigt. Die Delegation hat außerdem am Abschlussabend Spaten und Fahne überreicht bekommen.

Abschlussfeier der Eppinger Gartenschau Gartenschau Eppingen

Stadt zufrieden mit der Gartenschau

Rund 200.000 Menschen haben die Gartenschau in diesem Jahr in Eppingen besucht. Die Schau habe die Stadt nachhaltig und grün aufgestellt, so Oberbürgermeister Klaus Holaschke (parteilos).

Für alle Gartenschaufreunde gibt es dann noch am 15. Oktober die Möglichkeit sich ein Stück Gartenschau zu sichern. Dann wird ausgewähltes Gartenschau-Inventar verkauft.