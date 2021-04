per Mail teilen

Für die Gartenschau Eppingen (Kreis Heilbronn) hat die Stadtverwaltung den neuen Termin bekanntgegeben. Sie soll 2022 vom 20. Mai bis 2. Oktober stattfinden. Vor drei Wochen hatte der Gemeinderat beschlossen, die Gartenschau wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr zu verschieben. Mit dem Start am 20. Mai wolle man den Eisheiligen ausweichen und im September hätten die örtlichen Vereine auch nach den Sommerferien Gelegenheit, sich dem Publikum zu präsentieren. So heißt es in einer Mitteilung. Der Abschlusstag wurde auf den 2. Oktober gelegt - zeitgleich mit dem traditionellen verkaufsoffenen Kirchweihsonntag. Die Umplanungen für die Gartenschau im kommenden Jahr sind bereits angelaufen.