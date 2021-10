Neue Ganztagsschule wird eröffnet

per Mail teilen

Auf dem Bildungscampus in Werbach (Main-Tauber-Kreis) wird am Freitagvormittag die neue Ganztagsgrundschule eröffnet. Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr bezeichnet den sechs Millionen Euro teuren Neubau als Leuchtturmprojekt für die 3.300 Einwohner-Gemeinde. In dreijähriger Bauzeit ist eine Ganztagsgrundschule mit Mensa und Kreativwerkstatt entstanden. Land und Bund förderten das Projekt mit zwei Millionen Euro. Rund 100 Kinder gehen dort zur Schule, mehr als 70 nutzen das Ganztagesangebot. Zur Schule gehören unter anderem ein Außenklassenzimmer und ein Brotbackhaus. Zusammen mit dem Kinderhaus wurde der Campus als einer von 20 Modellstandorten im Land als Kinderbildungszentrum ausgewählt.