17-Jähriger nach Fahrt ohne Führerschein schwer verletzt

Bei einem Unfall in Gaildorf ist in der Nacht auf Freitag ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der junge Mann keinen Führerschein - dafür Alkohol im Blut.

In der Nacht auf Freitag ist 17-Jähriger mit seinem Wagen bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) in einer Kurve von der Straße abgekommen, in einen Graben gefahren und hat sich dort überschlagen. Laut Polizei ist der junge Mann dabei schwer verletzt worden. Die Unfallursache dürfte laut Polizei Alkoholeinfluss gewesen sein. Einen Führerschein hatte der 17-Jährige nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, heißt es.