Bei Gaildorf ist am Donnerstag ein Mann bei einem Autounfall gestorben. Er war gegen einen Baum geprallt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Fahrzeug bei Gaildorf-Reippersberg (Kreis Schwäbisch Hall) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Danach krachte er gegen einen Baum. Rund 15 Meter weiter sei das Auto auf der Seite liegend zum Stehen gekommen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, Ersthelfer fanden ihn leblos in seinem Wagen.

An dem Auto entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Straße war nach dem Unfall über mehrere Stunden lang gesperrt.