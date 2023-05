per Mail teilen

Während einer Busfahrt in Gaildorf soll sich eine Gruppe Jugendlicher daneben benommen haben. Beim Streit mit der Busfahrerin eskaliert die Situation.

Mit einer Softair-Pistole hat ein 18-Jähriger in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) auf eine Busfahrerin geschossen. Diese wurde dabei verletzt.

Laut Polizei waren der 18-Jährige und mehrere Freunde am Mittwochabend in Schwäbisch Hall in einen Schulbus eingestiegen. Während der Fahrt nach Gaildorf benahmen sie sich deutlich daneben. Trotz mehrfacher Ermahnung durch die Busfahrerin pöbelten sie und schrien herum.

Softair-Pistole verursacht Verletzung am Bauch

Schließlich stoppte die Frau den Bus auf freier Strecke und setzte die Gruppe vor die Tür. Im darauffolgenden Streit zog der 18-Jährige unvermittelt eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole und schoss auf die 56-jährige Busfahrerin. Die Frau wurde durch die Kugel am Bauch verletzt.

Die alarmierte Polizei konnte die Gruppe noch vor Ort stellen und beschlagnahmte Waffe und Munition. Dem jungen Mann drohen jetzt mehrere Strafanzeigen. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei Gaildorf melden.