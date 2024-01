per Mail teilen

Nach dem bisher milden und feuchten Winterwetter freuen sich Landwirte und Weinbauern in der Region über die aktuellen Minustemperaturen. Diese seien wichtig für die Bodenqualität.

Bis minus zehn Grad sinken derzeit die Temperaturen - vor allem nachts. Nach dem feuchten und milden Herbst sei der Frost jetzt besonders wichtig für den Boden, so Gärtnermeister Hermann Zürn aus Möckmühl (Kreis Heilbronn). Denn bei der sogenannten Frostgare werden Erdklumpen in Beeten oder auf Äckern gesprengt und zerfallen dann zu einem feinen Boden: gut für kommende Pflanzungen.

Terrassenpflanzen mit Vlies vor Frostschäden schützen

Frostige Nächte und sonnige Tage - diese aktuelle Kombination kann Terrassen- und Beetpflanzen zu schaffen machen. Denn scheint die Sonne auf die gefrorenen Blätter immergrüner Pflanzen, wird deren Verdunstung angeregt. Da die Wurzeln im gefrorenen Boden aber kein Wasser transportieren können, können Triebe und Blätter von Sträuchern und Stauden vertrocknen und absterben, so Gärtnermeister Hermann Zürn. Sein Tipp: Die Pflanzen morgens mit einem Wintervlies abdecken.

Hornveilchen und Stiefmütterchen schützt man am besten mit einem Wintervlies vor Frostschäden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Wenn man beispielsweise die Stiefmütterchen zudeckt, bevor die Sonne kommt, dann taut die Pflanze ganz langsam wieder auf und hat keine Probleme, mit dieser Kälte umzugehen. Knallt jedoch die Sonne voll drauf, dann platzt die Zelle, weil das Wasser da drin gefroren ist.

Frost ist wichtig für gesunde Reben

Minusgrade im Januar sind ganz natürlich und auch wichtig für die Reben - heißt es bei den Weingärtnergenossenschaften "Becksteiner Winzer" (Main-Tauber-Kreis) und "Winzer vom Weinberger Tal" in Löwenstein (Kreis Heilbronn). Denn durch die Kälte werde der natürliche Vegetationszyklus beibehalten. Weiterhin zu warmes Wetter wirke sich negativ aus. Erst bei noch stärkerem Frost - ab minus 15 Grad - könnten die Rebstöcke angegriffen werden.

Tipp: Frühling in der Vase

Wer sich jetzt schon nach dem Frühling sehnt, kann sich den ganz leicht ins Wohnzimmer holen, so Gärtnermeister Hermann Zürn. Viele Obstbäume und auch Haselsträucher haben nämlich bereits Knospen gebildet - einige Zweige davon in eine Vase gestellt, und in etwa zehn Tagen zeigen sich erste Blüten.