In Eppingen haben ein Mann und eine Frau an der Haustür geklingelt und sich als Gärtner und Putzhilfe ausgegeben. Wenig später fehlte teurer Schmuck. Die Polizei ermittelt.

In Eppingen-Mühlbach (Kreis Heilbronn) ermittelt die Polizei wegen eines Trickdiebstahls. Ein angeblicher Gärtner und eine vermeintliche Putzhilfe könnten mit dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Verbindung stehen. Die Bewohner bemerkten den Schmuckdiebstahl im Wert von mehreren tausend Euro erst rund zwei Wochen später.

Gärtner und Putzfrau klingeln - Trickdiebstahl fällt erst Tage später auf

Denn in der fraglichen Zeitspanne hatten ein Mann und eine Frau Kontakt mit den Bewohnern aufgenommen: Zuerst klingelte ein Mann an der Haustür und bot Gartenarbeiten an. Wenige Stunden später erschien eine Frau mit dem Angebot, als Putzhilfe tätig zu werden - beides lehnte das in dem Haus lebende Ehepaar ab.

Wenige Tage später erwischte der Hausbesitzer den angeblichen Gärtner in seinem Haus. Vom überraschten Bewohner darauf angesprochen, gab er an, lediglich eine Rückfrage zum vorherigen Gespräch zu haben. Der Mann verschwand kurz darauf.

Die Polizei vermutet, dass der Schmuckdiebstahl von dem Duo begangen wurde. Nun bitten die Ermittler um Zeugenhinweise: Wer eine ähnliche Begegnung mit einem vermeintlichen Gärtner- und Putzfrau-Duo gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Polizei warnt vor Trickbetrügern: "Niemanden ins Haus lassen"

Generell warnt die Polizei davor, fremde Menschen einfach ins Haus zu lassen - auch wenn sie scheinbar harmlose Dienste wie Gartenarbeit, Dachdeckerarbeiten oder Hilfe im Haushalt anbieten. Zwar seien nicht alle Haustürangebote unseriös, sagt Vesna Pitters-Engels, Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn im SWR, aber auch Trickbetrügerinnen und -betrüger wollen so ins Haus gelangen.

Sie nutzten oft glaubwürdige Vorwände, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dann sollten die Alarmglocken läuten.

Manche wollen ein Glas Wasser haben, manche fragen 'dürfen wir mal kurz aufs Klo' oder sagen, 'wir sind Handwerker und in der Nachbarschaft war ein Wasserrohrbruch'.

Wer etwa unter Druck gesetzt wird oder sich bei einem Anliegen unsicher ist, sollte keine Fremden hereinlassen, so die Polizeisprecherin weiter. Sie rät: zuerst Angaben überprüfen. Bei Bedarf den Vermieter oder Auftraggeber kontaktieren und sich immer einen Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen. Im Zweifel ist es besser, einen späteren Termin zu vereinbaren.

Vorsicht an der Haustür! Tipps von Polizei und Verbraucherzentrale Keine Fremden ins Haus lassen, auch nicht "nur kurz"

Misstrauisch bei Druck oder Dringlichkeit reagieren

Ausweise und Gewerbescheine zeigen lassen

Im Zweifel beim Vermieter oder Auftraggeber nachfragen

Keine Spontankäufe an der Tür abschließen - Angebote in Ruhe vergleichen

Firma im Internet recherchieren und verifizieren: Welche Erfahrungen haben andere Kunden gemacht?

Lieber einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt vereinbaren - seriöse Anbieter werden sich darauf einlassen

Innerhalb von 14 Tagen kann der Vertrag widerrufen werden

Im Zweifel: Polizei verständigen

Vorsicht bei Haustürgeschäften: Auch Verbraucherzentrale warnt

Auch die Verbraucherzentralen raten zur Vorsicht bei Haustürgeschäften . Spontane Angebote an der Tür sollten nie vorschnell angenommen werden - besonders dann nicht, wenn mit extra tiefen Preisen gelockt oder Druck ausgeübt wird oder keine klaren Informationen vorliegen. Ab 50 Euro dürfen Anbieter bei Haustürbesuchen keine sofortige Barzahlung mehr verlangen.