Nachwuchsförderung mal anders: In Lauda-Königshofen startet die Futurelabs-Werkstatt. Jugendliche können sich dort unter anderem handwerklich, technisch und digital ausprobieren.

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) geht am Freitag die Futurelabs-Werkstatt offiziell an den Start. In der Einrichtung können sich Jugendliche kostenfrei in verschiedenen Bereichen ausprobieren, unter anderem in Handwerk, Technik und Digitalem. Gleichzeitig vernetzt Futurelabs Unternehmen und bringt sie mit jungen Menschen in Kontakt. So soll Nachwuchs gefördert und langfristig dem Fachkräftemangel in der ländlichen Gegend entgegengewirkt werden.

Region langfristig stärken

Lasercutter, Schneideplotter, 3-D-Drucker, Werkbänke - hier darf alles ausprobiert werden. Die Werkstatt mitten in der Laudaer Altstadt ist das Herzstück der gemeinnützigen Futurelabs gGmbH. An verschiedenen Stationen gibt es kostenlos Werkzeug, Technik und Material. "Junge Menschen aus Schulen, Hochschulen und Unternehmen sollen hier wichtige Schlüsselkompetenzen entwickeln, um sie für ihre Zukunft und berufliche Karriere zu stärken", sagt Werkstattleiterin Sophie Krimmer. Durch die Vernetzung mit Unternehmen sollen schon früh Talente entdeckt und gefördert werden.

Werkstattleiterin Sophie Krimmer (links) im Gespräch mit Julia. SWR

Initiator von Futurelabs ist der Laudaer Unternehmer Gunther Wobser, der damit auch eine Anlaufstelle für Technologietransfer und Digitalisierung schaffen möchte. Mit im Boot sind neben regionalen Unternehmen unter anderem die Stadt Lauda-Königshofen, der Verband Südwest-Metall sowie die Campus Founders Heilbronn. Durch das neue Angebot wird die Region langfristig gestärkt werden, ist die 27 Jahre alte Werkstattleiterin von der Zielsetzung überzeugt.

Die mitmachenden Unternehmen erhoffen sich, junge Talente zu entdecken, um dann ihre Ausbildungsplätze füllen zu können.

Die Futurelabs sind aber auch ein "Digital Hub" - eine Anlaufstelle rund um digitale Themen, die das Land Baden-Württemberg fördert. Zielgruppe sind Studierende, potenzielle Gründende und junge Menschen in den Unternehmen der Region. Weiterbildungsangebote, Austausch und branchenübergreifende Projekte sollen angestoßen und Co-Working-Räume zur Verfügung gestellt werden.

Ehrenamtliche geben Expertise weiter

In der Werkstatt geben Ehrenamtliche ihr Wissen an die jungen Menschen weiter, darunter sind beispielsweise eine Schneiderin, ein Schreiner und ein IT-Experte. Das Angebot werde bereits gut angenommen, freut sich die Leiterin. Der 15-jährige Aleksej hat schon einiges ausprobiert, unter anderem eine Laptop-Tasche designt und gefertigt und so seine Leidenschaft für das Nähen entdeckt: "Hier kann man halt neue Dinge erforschen und experimentieren." Kirill arbeitet an einem Helikopter-Modell und bedient den Lasercutter. Er findet es "echt cool, weil man viel Neues lernen kann."