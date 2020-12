per Mail teilen

Bei einem Unfall in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist am Montag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die 40Jährige wollte einen Fußgängerweg überqueren und wurde dabei vom Außenspiegel eines Autos gestreift, so die Polizei. Dadurch stürzte die Frau und erlitt schwere Verletzungen.