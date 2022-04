Ein Fußgänger ist am Mittwochvormittag in Schwäbisch Hall von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei habe der 69-Jährige die Straße überquert und dabei das anfahrende Auto übersehen. Eine Kollision konnte nicht vermieden werden, sodass der Fußgänger auf die Straße geschleudert wurde. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.