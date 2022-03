Streit bei Fußballspiel in Schwäbisch Hall: Polizei ermittelt

per Mail teilen

Ein Bibersfelder Fußballspieler hat einen seiner Gegner aus Ohrnberg ins Gesicht geschlagen. Der Verein reagiert via Facebook.

Nach einem Fußballspiel am Sonntag in Schwäbisch Hall ermittelt die Polizei. Die Begegnung des SC Bibersfeld (Kreis Schwäbisch Hall) gegen den TSV Ohrnberg (Hohenlohekreis) war nach einem Streit in der Halbzeit abgebrochen worden.

Spieler tritt nicht mehr für SC Bibersfeld an

Erst gab es offenbar Provokationen und Beleidigungen, dann kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern auf dem Weg in die Kabine. Ein Spieler des SC Bibersfeld soll mit der Faust ins Gesicht eines Ohrnbergers geschlagen haben, woraufhin der Ohrnberger zu Boden ging. Der TSV Ohrnberg habe wegen des Vorfalls entschieden, das Spiel nach der Halbzeit nicht fortzuführen. Bis dato stand es 3:0 für den SC Bibersfeld.

Der SC Biberfeld schreibt auf seiner Facebook-Seite: "Sowas hat nichts mit Fußball zu tun. Der Spieler wird in Zukunft nicht mehr für den SC Bibersfeld auflaufen." Zudem wünscht der SC Bibersfeld dem Spieler des TSV Ohrnberg gute Besserung.