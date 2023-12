Fuballverbände begutachten Heilbronn als mögliches Trainingscamp

Die Paarungen zur Fußballeuropameisterschaft stehen fest, jetzt fehlen noch die konkreten Trainingsstandorte. Ein möglicher Standort: Heilbronn.

Seit Samstag ist klar: Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der EM 2024 auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Für alle Mannschaften geht es jetzt in den nächsten Tagen darum, sich für ein Trainingslager zu entscheiden. Am Montag waren laut Stadtverwaltung zwei Delegationen in Heilbronn, um sich das dortige Frankenstadion als Trainingsort und das Parkhotel als Unterkunft genauer anzuschauen.

Gruppengegner der DFB-Elf möglich

Welche Delegationen es waren, das hat der DFB nicht mitgeteilt. In Frage kommen die Mannschaften, die entweder in Stuttgart oder in Frankfurt am Main spielen werden. Denkbar wären also alle drei Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Andere Möglichkeiten wären Slowenien, Dänemark, Belgien, Rumänien, die Slowakei oder Serbien.

Rasen im Frankenstadion noch nicht einsatzbereit

Noch muss im Heilbronner Frankenstadion allerdings der Rasen wachsen. Der musste neu angelegt werden, um die Anforderungen der UEFA an die Trainingsplätze überhaupt erfüllen zu können. Ungefähr ab dem Frühjahr soll das Stadion einsatzbereit sein.

Ob es mit Heilbronn als Trainingsstandort klappt, das soll sich in den nächsten Tagen entscheiden. Die Stadt selbst schätzt die Chance, dass sich eine Mannschaft für Heilbronn als Trainingsort entscheidet, fifty-fifty ein.