Heilbronn: Unterschiedliche Meinungen zur Fußball-WM in Katar

Am kommenden Wochenende startet die Fußball-WM in Katar. Weltweit wird der Austragungsort heftig kritisiert. In der Heilbronner Innenstadt gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.

Die Fußball-Weltmeisterschaft, die am Wochenende in Katar startet, wird weltweit heftig kritisiert. Auch in der Heilbronner Innenstadt gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wie sich im Zuge einer nicht repräsentativen Umfrage des SWR herausstellte. Während einige die WM in Katar boykottieren wollen und überzeugt sind, dass damit etwas bewirkt werden könne, wollen andere Fußball und Sport im Allgemeinen nicht mit politischem und sozialem Geschehen in Katar vermischen.

Kaum Public Viewing in der Region Heilbronn-Franken

Diejenigen, die die WM-Spiele anschauen möchten, müssen dies wohl zuhause tun. Nach SWR-Informationen werden weder in Heilbronn, noch in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) oder Schwäbisch Hall Spiele öffentlich übertragen. Lediglich in Neckarsulm sollen die Finalspiele in der Sporthalle "Ballei" für bis zu 3.000 Fans gezeigt werden.