Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister zu Gast

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister ist ab Donnerstag in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zu Gast. Sie folgt damit der Einladung des Crailsheimer Oberbürgermeisters Christoph Grimmer (parteilos), der selbst seit knapp zwei Jahren in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister mitspielt. Neben der sportlichen Vorbereitung auf die Ende Mai in der Slowakei stattfindende Europameisterschaft ist bis Sonntag ein großes Rahmenprogramm geboten. So ist das Team am Donnerstag zur Erstverleihung des Scholl-Grimminger-Preises eingeladen. Geplant sind auch Radtouren sowie eine Firmenbesichtigung bei BÜRGER. Sportlicher Höhepunkt ist am Samstagnachmittag ein Spiel gegen eine Crailsheimer Stadtauswahl im Schönebürgstadion.