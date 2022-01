Fünftes Kurzfilmfest erneut digital

In Künzelsau (Hohenlohekreis) findet am Donnerstagabend ab 20 Uhr die fünfte Auflage des Kurzfilm-Festes statt. Organisiert wird es erneut von Studierenden der Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau. Junge Filmemacher und Filmemacherinnen von Filmhochschulen aus ganz Deutschland zeigen ihre selbstproduzierten Werke aus den Sparten Animation, Spielfilm und Dokumentation. Am Ende stimmen eine Fachjury und das Publikum darüber ab, welche Kurzfilme die Preise erhalten. Im Anschluss gibt es eine Fragerunde mit Jury und Publikum. In den vergangenen Jahren waren mehrfach Filme, die hier gezeigt wurden, für den Studierenden-Oscar in Los Angeles nominiert worden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet das Filmfest digital statt.