Nach einem Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist der Angeklagte am Montag vom Heilbronner Landgericht zu fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Der Mann war im Streit auf seinen Mitbewohner losgegangen und hatte ihn lebensgefährlich verletzt. Das Opfer konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Das Tatmotiv blieb weitgehend unklar, ebenso der Tathergang. Das Opfer der Tat lebt inzwischen in Tunesien und hat nicht ausgesagt.