Sinsheim: Sechs Verletzte nach Unfall

Bei einem Autounfall sind am Samstagabend bei Sinsheim sechs Menschen teils schwer verletzt worden. Laut Polizei stand der 22-jährige mutmaßliche Verursacher womöglich unter Drogen.

Sechs Menschen sind bei einem Unfall am späten Samstagabend in Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden, mehrere davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein mutmaßlich unter Drogen stehender 22-jähriger Mann beim Linksabbiegen mit seinem Wagen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Daraufhin kam es im Einmündungsbereich der L592 an der Anschlussstelle zur A6 zur Kollision. Anfangs waren die Beamten von einem Frontalzusammenstoß ausgegangen - tatsächlich waren die beiden Fahrzeuge aber nicht direkt frontal, sondern seitlich zusammengeprallt.

Polizei korrigiert Zahl der Verletzten auf sechs

Die fünf Insassen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren in dem einen Auto wurden teilweise schwer verletzt. Der 22-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hatte zunächst von insgesamt fünf Verletzten gesprochen. Alle sechs Verletzten wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

22-Jähriger soll unter Drogen gefahren sein

Laut Polizei waren die beiden Autos stark deformiert. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich demnach Hinweise, dass der 22-jährige Unfallverursacher unter Drogen gestanden haben könnte. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Landstraße und die Auffahrt zur Autobahn waren wegen der Bergungsmaßnahmen für rund zwei Stunden zum Teil komplett gesperrt.