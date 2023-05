Fünf Bürgermeisterwahlen in Heilbronn-Franken

Am Sonntag finden in der Region Heilbronn-Franken gleich fünf Bürgermeisterwahlen statt. Gewählt wird in Lauffen am Neckar, Krautheim, Fichtenau, Langenburg und Werbach.

In gleich fünf Gemeinden geht es für die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ins Wahllokal. Die fünf Städte und Gemeinden Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn), Krautheim (Hohenlohekreis), Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall), Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) und Werbach (Main-Tauber-Kreis) suchen ein neues Rathausoberhaupt. In den einzelnen Kommunen stehen unterschiedlich viele Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Lauffen am Neckar: Fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen In Lauffen am Neckar stellen sich fünf Personen zur Wahl als Nachfolgerin oder Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Klaus-Peter Waldenberger (parteilos), der nun bald seine dritte Amtszeit hinter sich hat. Zur Wahl stehen die bisherige Bürgermeisterin von Sulzfeld Sarina Pfründer (parteilos), IT-Spezialist Michael Bauer (parteilos), Sicherheitsdienstmitarbeiter Björn Jahnel (parteilos), der ehemalige Leiter des Lauffener Abenteuerspielplatzes Hans Krauss (parteilos) und Ulrich Raisch (parteilos). Fichtenau: Amtsinhaberin stellt sich erneut zur Wahl In Fichtenau kandidiert erneut die Amtsinhaberin Anja Schmidt-Wagemann (parteilos), die bereits seit acht Jahren Bürgermeisterin von Fichtenau ist. Ihre erste Amtszeit geht bis zum 31. Juli 2023. Kurz vor Bewerbungsschluss hat sich noch der 42-jährige Bankbetriebswirt Mathias Scheuer (parteilos) aus Dinkelsbühl mit ins Rennen um das Bürgermeisteramt gebracht. Werbach: Zweiter Wahlgang Im ersten Wahlgang am 23. April konnte kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, weshalb die Werbacher morgen erneut an die Wahlurne treten müssen. Um die Nachfolge von Bürgermeister Ottmar Dürr (CDU), der 24 Jahre das Amt inne hatte, kandidieren Kommunikationsmanager Georg Wyrwoll (parteilos) aus Frankfurt, Gastronom Stefan Kempf (FDP/BLW) aus Wertheim (Main-Tauber-Kreis), der Werbacher Pilot Lutz Strobel (parteilos) und Thomas König (parteilos) aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis), Geschäftsführer von zwölf Kindergärten. Bei der Wahl am 23. April gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Georg Wyrwoll und Thomas König. Langenburg: Zwei Kandidaten kämpfen um den Posten im Rathaus In Langenburg stehen zwei Kandidaten zur Wahl: Petra Weber (parteilos), ehemalige Bürgermeisterin von Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall), und Maximilian Alexander Werner (parteilos) aus Nürnberg, Student der Betriebswirtschaft. Krautheim: Bürgermeister tritt nicht erneut an In Krautheim wird der Nachfolger von Bürgermeister Andreas Köhler (CDU) gesucht. Hier treten Unteroffizier Marcel Koppe (parteilos), Kassenverwalterin Kristin Walter (parteilos), Maschinenbaumeister Markus Schmitt (parteilos) und Verwaltungsfachmann Andreas Insam (parteilos) gegeneinander an.