Fünf Bewerber für Bürgermeisteramt in Weinsberg

Für die kommende Bürgermeisterwahl in Weinsberg haben sich fünf Kandidaten beworben, darunter zwei Frauen. Gewählt wird im November. Amtsinhaber Thoma tritt nicht mehr an.

Die Stadt Weinsberg (Kreis Heilbronn) braucht einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Die neu angesetzte Wahl Mitte November wurde notwendig, weil Gerichte mehrerer Instanzen die Wahl im Jahr 2020 für ungültig erklärt hatten. Jetzt möchten gerne fünf Personen auf den Chefsessel des Weinsberger Rathauses.

Drei Männer und zwei Frauen wollen es wissen

Unter den fünf Kandidatinnen und Kandidaten ist Tobias Kniel, Geschäftsführer dreier kommunaler Zweckverbände aus Bretzfeld (Kreis Heilbronn). Er war der erste, der seinen Hut in den Ring warf. Doch auch Torsten Clauß, Vollzugsbediensteter aus Eberstadt (Kreis Heilbronn) will Rathauschef werden; ebenso der selbständige Elektrotechniker Daniel Kollmus aus Weinsberg.

Auch die Namen zweier Frauen werden auf dem Wahlzettel zu finden sein: Zum einen möchte die Geschäftsführerin einer sozialen Einrichtung, Birgit Hannemann aus Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) Bürgermeisterin werden, zum anderen Gülen Grombach aus Weinsberg. Sie ist Referentin in der IT-Landesoberbehörde.

Thoma will in den Vorruhestand

Der Clinch um den Bürgermeisterposten in Weinsberg dauerte Monate. Ein Mitbewerber bei der Wahl 2020 hatte Nachteile in der Wahlwerbung hinnehmen müssen. Der amtierende Weinsberger Bürgermeister Stefan Thoma (parteilos) wollte im Amt bleiben und ist bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gezogen, um gegen die Ungültigkeit der Wahl zu klagen. Die ist aber abgewiesen worden.

Daraufhin zog der Amtsinhaber die Reißleine. Im Sommer erklärte Thoma dann, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrete.