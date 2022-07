Führungskräfteseminar für Rettungseinsätze

Für den Rettungseinsatz und Katastrophenfall bilden sich Rettungskräfte im Hohenlohekreis regelmäßig bei Führungskräfteseminaren weiter. Am Wochenende ging es in Ingelfingen dabei um Erfahrungen aus der Hilfsaktion nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und Gefahren bei Batterie-Bränden, so Torsten Rönisch, Kreisbrandmeister des Hohenlohekreises. Das Seminar, das er in guter Tradition von seinem Vorgänger übernommen habe, biete die Möglichkeit, die Führungskräfte aller Feuerwehren im Landkreis zusammen zu bringen. Gleichzeitig sei es ein wichtiges Instrument, auch die Führungskräfte anderer Institutionen wie der Polizei, des Technischen Hilfswerks (THW) oder des Roten Kreuzes an einem Tisch zu versammeln und zu erörtern, wie die gemeinsame Kommunikation und die Zusammenarbeit im Ernstfall optimiert werden könne, so Rönisch weiter.