Die Führerscheinstellen in einigen Landkreisen der Region Heilbronn-Franken sind an ihrer Belastungsgrenze. Grund ist die hohe Zahl an Anträgen auf Umtausch von Alt-Führerscheinen.

"Weg mit dem alten Lappen" - jetzt muss der neue her. Rund 43 Millionen Führerscheine müssen bundesweit in fälschungssichere Exemplare umgetauscht werden – bis 19.1.2023 waren die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 an der Reihe. Kein Wunder, dass die Führerscheinstellen in einigen Landkreisen der Region Heilbronn-Franken an ihre Grenzen stoßen.

Führerschein-Umtausch ist "enorme Mehrbelastung"

Im Hohenlohekreis muss das Amt im März sogar einmal in der Woche, immer mittwochs, für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben, damit die hohe Zahl an Anträgen auf Umtausch von Alt-Führerscheinen abgearbeitet werden kann. Die Umtausch-Aktion führe zu einer enormen Mehrbelastung, wie es der Hohenlohekreis formuliert.

Bis zu 1.000 Anträge pro Woche

Auch der Landkreis Heilbronn musste auf eine Flut an Anträgen reagieren. In den letzten Wochen seien wöchentlich zwischen 500 und 1.000 Anträge eingegangen. Das Amt hat daher das Personal aufgestockt. Dennoch müssten Antragsteller damit rechnen, dass es mehrere Wochen dauert, bis der Antrag überhaupt bearbeitet wird und man seinen neuen Führerschein in Händen halten kann.

Eine vollständige Schließung der Führerscheinstelle gibt es allerdings nicht, so das Landratsamt Heilbronn. An einzelnen Tagen sei allerdings die telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt worden.