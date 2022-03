Sonne lockt Menschen in Heilbronn-Franken nach draußen

per Mail teilen

Die Vögel zwitschern und die ersten Blumen blühen: Es wird wieder bunt in Heilbronn-Franken. Und das Frühlingserwachen wird auch gefeiert in der Region.

Das erste offizielle Frühlingswochenende steht an - und das Wetter spielt mit. Vorausgesagt ist viel Sonne mit Temperaturen bis zu 20 Grad.

"Frühlingserwachen" in Öhringen

Den von Corona gebeutelten Innenstädten kommt das gelegen. Etwa Öhringen (Hohenlohekreis), wo am Freitagnachmittag das "Frühlingserwachen" gestartet ist. Der Hofgarten blüht in neuem Blumenmeer, auf dem Marktplatz gibt es bis Samstagabend verschiedene Aktionen zum Thema "Mobilität".

Stadt Öhringen

Frühlingsmarkt in Tauberbischofsheim

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) findet am Sonntag zum ersten Mal seit 2019 wieder der Frühlingsmarkt statt, mit verkaufsoffenem Sonntag. Geöffnete Geschäfte, Verkaufsstände, ein Flohmarkt und viele andere Aktionen erwarten Besucherinnen und Besucher.

"Alle sind glücklich und genießen das wiederaufkommende Leben. Das tut der Seele richtig gut."

Stadt Tauberbischofsheim

Menschen genießen Sonne

Schon am Freitag zog es viele nach draußen. In Heilbronn zum Beispiel genossen Menschen die Sonne am Neckarufer, auch die Außengastronomie war gut besucht.