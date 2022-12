Früherer Heilbronner Landrat Otto Widmaier gestorben

per Mail teilen

Der Landkreis Heilbronn trauert um seinen früheren langjährigen Landrat Otto Widmaier. Er starb im Alter von 95 Jahren.

Der frühere Landrat des Landkreises Heilbronn, Otto Widmaier, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte das Landratsamt jetzt mit. Er soll bereits am Mittwoch vergangener Woche verstorben sein. Widmaier war insgesamt 23 Jahre lang Heilbronner Landrat.

Landkreis geprägt

Widmaier habe den Landkreis durch seine Arbeit entscheidend geprägt, heißt es in der Mitteilung. "Wir verlieren mit Otto Widmaier eine herausragende Persönlichkeit, die sich in höchstem Maße um unseren Landkreis verdient gemacht hat", würdigte Landrat Norbert Heuser (parteilos) seinen Vorgänger.

"Otto Widmaier war für seinen großen Sachverstand, sein hervorragendes Fachwissen und seine Entscheidungskraft bekannt. Es war mir immer eine besondere Freude und Ehre, ihn bei verschiedenen Anlässen zu treffen und mich mit ihm auszutauschen."

Widmaier errichtet wichtige Einrichtungen

Otto Widmaier war von 1966 bis 1989 Landrat des Landkreises Heilbronn. In dieser Zeit wurden unter seiner Führung wichtige Kreiseinrichtungen, wie das Verwaltungsgebäude in der Lerchenstraße, errichtet. Die Verwaltungsreform zu Beginn der 70er Jahre und die Integration der Städte und Gemeinden, die in diesem Zuge zum Landkreis Heilbronn kamen, waren für ihn mit die größte Herausforderung als Landrat, heißt es.

Als Anerkennung seiner Verdienste wurde ihm 1989 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.