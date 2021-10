Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

per Mail teilen

Am Mittwochabend sind bei Schöntal (Kreis Heilbronn) zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Nach ersten Polizeiangaben ist die Unfallursache bisher noch unklar. Beide Autos waren auf der Kreisstraße zwischen Schöntal und Ravenstein-Erlenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) unterwegs, als es zum Frontalzusammenstoß kam. Sowohl der Fahrer des einen wie auch die Fahrerin des zweiten Unfallwagens wurden dabei in ihren Autos eingeklemmt. Sie mussten schwer verletzt von der Feuerwehr gerettet werden und kamen mit Rettungshubschraubern in eine nahe gelegene Klinik. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt, der zusätzliche Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.