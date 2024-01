Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten in Heilbronn

per Mail teilen

In der Nacht zum Samstag ist ein Auto in den Gegenverkehr geraten und dabei frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammengeprallt. Vier Menschen wurden schwer verletzt.

Bei einem Autounfall in Heilbronn-Böckingen sind in der Nacht mehrere Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Der Grund ist noch unklar. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Alle vier Insassen wurden dabei schwer verletzt. Ein weiteres Auto wurde von dem herumgeschleuderten Wrack getroffen. Der Fahrer des getroffenen Autos blieb unverletzt.

Straße für mehrere Stunden gesperrt

Die Neckartalstraße blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 72.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.