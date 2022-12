18-Jähriger kracht bei Lauda frontal in ein anderes Fahrzeug

Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden bei einem Frontalcrash bei Lauda-Königshofen verletzt. Ein 18-Jähriger krachte mit seinem Auto in das Fahrzeug einer 44-Jährigen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Grünsfeld und Gerlachsheim (Main-Tauber-Kreis) sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam laut Polizei von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal in das Auto einer 44-Jährigen. Die Frau hatte zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren mit dabei - beide wurden verletzt. Auch der 18-jährige Unfallverursacher sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Lebensgefahr bestehe bei keinem, so die Polizei.

Großes Rettungsaufgebot

Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 32 Mann vor Ort. Vier Rettungswagen waren im Einsatz. Die Landstraße zwischen Grünsfeld und Gerlachsheim war während der Zeit der Bergung 90 Minuten gesperrt.