Frontalcrash mit drei beteiligten Autos in Heilbronn

per Mail teilen

Auf der Neckartalstraße im Heilbronner Stadtteil Böckingen ist es am Donnerstagabend zu einem Frontalzusammenstoß mit drei Autos gekommen. Drei Menschen wurden verletzt.

Bei einem Frontalcrash in Heilbronn-Böckingen sind am Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22 Jahre alter Autofahrer auf der Neckartalstraße aus Lauffen (Kreis Heilbronn) kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Auf Höhe der Viehweide kam er gegen 19:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur.

Drei Personen kamen ins Krankenhaus

Dort krachte er zunächst mit dem Auto einer 52-Jährigen zusammen. Deren Wagen geriet ins Schleudern und prallte anschließend noch gegen ein weiteres Auto, in dem ein 33-jähriger Mann saß. Insgesamt mussten nach Angaben der Polizei drei Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Heilbronner Neckartalstraße war bis gegen 22 Uhr gesperrt. Der Schaden liegt bei rund 45.000 Euro, so die Polizei weiter.