Auf der B290 bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sind am Samstagmittag auf Höhe des Wildparks zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Die B290 musste in der Folge zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.