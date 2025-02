per Mail teilen

Zwischen Heilbronn-Böckingen und Leingarten kam es am Mittwoch zu einem Frontalzusammenstoß. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die B293 musste im Berufsverkehr gesperrt werden.

Der Unfall passierte gegen 5:30 Uhr auf der B293. Laut Polizei kam ein Kleintransporter, der in Richtung Heilbronn unterwegs war, in den Gegenverkehr und krachte dort mit einem Auto zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die vier Insassen im Auto wurden leicht verletzt.

Die B293 musste in diesem Gebiet zur Bergung und Unfallaufnahme bis etwa 8:40 Uhr gesperrt werden. Trotz Umleitung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, so ein Polizeisprecher. Erst am Dienstagnachmittag kam einige Kilometer weiter auf der B293 bei Schwaigern (Kreis Heilbronn) ein 27-jähriger Autofahrer bei einem Unfall ums Leben.